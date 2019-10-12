Українець Сіренко в першому раунді нокаутував суперника та виграв чемпіонський пояс: відео

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Влад Сіренко
Влад Сіренко

Український боксер Владислав Сіренко провів свій черговий переможний бій. Цього разу важковаговик ще у першому раунді переміг Івана Ді Берардіно з Італії.

Це був бій за титул Eurasian Boxing Parliament. Сіренко проводив свій 13-й поєдинок у професійній кар'єрі. У попередніх 12 він переміг, при цьому 11 боїв закінчилися достроково.

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Достроковою вийшла перемога і в цьому бою. Правда ніхто не очікував, що вже у першому раунді. Італієць активно пішов в атаку на нашого боксера. Однак Сіренко не лише вдало захищався, але й провів своїх декілька атак. Одна з таких і вирішила долю поєдинку, коли Ді Берардіно просто завалився на ринг після удару українця.

Згодом у кутку медики були змушені надавати йому допомогу. В Італійця виявилася розсічена брова.

Відео бою Сіренка та Ді Берардіно

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Бокс
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