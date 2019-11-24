Українець Славінський здобув впевнену перемогу на вечорі боксу Уайлдер – Ортіс

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Віктор Славінський / Instagram

29-річний український боксер напівлегкої ваги Віктор Славінський (11-0-1, 6 КО) переміг Рігоберто Ермосільо (11-2-1, 8 КО) в андеркарді реваншу Деонтея Уайлдера та Луїса Ортіса.

Славінський володів перевагою більшу частину шестираундового поєдинку та переміг одностайним рішенням суддів – 60:54, 59:55, 58:56.

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Після рівних стартових раундів в четвертому Славінський заволодів перевагою, але в одному з епізодів зіткнувся з опонентом головами, заробив неприємне розсічення. Мексиканець скористався моментом, спробував знову нав'язати бій з дистанції.

Славінському сильно заважала кров, що заливає очі. В останньому, шостому, раунді бійці провели яскраву кінцівку бою, але перевага залишилася за українцем.

Непереможений 29-річний Славинський з моменту переходу в професіонали живе, тренується і практично всі свої бої проводить в США. На його рахунку 11 перемог і одна нічия. В цьому році це вже п'ятий поєдинок Віктора на профі-рингу.

Спорт 24 писав, що Деонтей Уайлдер нокаутував кубинця Луїса Ортіса, поступаючись за очками по ходу поєдинку.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Деонтей Уайлдер
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