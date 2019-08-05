Українець Соболь може зіграти проти "Динамо" у Лізі чемпіонів

Український захисник Едуард Соболь потрапив у заявку "Брюгге" на матч 3 раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Динамо".

Суперник "Динамо" в кваліфікації Ліги чемпіонів "Брюгге" опублікував список з 20 гравців, які будуть готуватися до матчу з киянами. Серед них і футболіст збірної України Едуард Соболь.

Читайте також: Брюгге – Динамо: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Заявка "Брюгге" на матч Ліги чемпіонів проти "Динамо":

Воротарі: Міньйоле, Хорват, Шинон;

Захисники: Мата, Соболь, Куулс, Мехеле, Делі, Мітровіч;

Півзахисники: Амрабат, Схрейверс, Влітінк, Ванаку, Рітс, Вормер;

Нападники: Окереке, Бонавентуре, Воссен, Опенда, Тау.

Уже сьогодні ввечері на стадіоні "Ян Брейдель" відбудуться прес-конференція за участі Олександра Хацкевича та одного гравця "Динамо". О 20:00 динамівці випробують газон стадіону, на якому завтра відбудеться гра.

Заявка "Динамо": "Динамо" відправилось на матч з "Брюгге" із зірковим новачком і без талановитого півзахисника

До матчу з "Брюгге" київський клуб провів три поєдинки на внутрішній арені. "Біло-сині" перемогли "Шахтар" у матчі за Суперкубок України, а також здолали "Карпати" та ФК "Львів" у чемпіонаті України.



"Динамо" проти "Брюгге": порівняння (інфографіка 24 каналу)



"Динамо" проти "Брюгге": порівняння виступів минулого сезону (інфографіка 24 каналу)