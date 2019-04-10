Українець Стаховський завдяки ефектним ударам пробився в 1/8 фіналу престижного турніру: відео

Український тенісист Сергій Стаховський пробився до 1/8 фіналу на престижному турнірів у місті Тайбей (Тайвань).

Сергій Стаховський – Стефан Робер 2:0 (7:6, 6:2)

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У першій партії Стаховський не втримав перевагу (5:2) і не подав на сет за рахунку 5:4, але на тай-брейку він віддав супернику всього два розіграші. Два брейки в другому сеті дозволили українцю оформити перемогу й путівку до третього кола за 1 годину і 19 хвилин.

Для Стаховського і Робера це перший очний поєдинок. 38-річний француз, який в рейтингу ATP зараз займає 284-е місце, в поточному сезоні виграв всього 4 матчі на "челленджерах".

У третьому раунді українця чекає Максим Жанв'є з Франції, якому Стаховський програв у першому раунді на турнірі в Сен-Брійо в кінці березня.

У вівторок, 9-го квітня, Сергій Стаховський зазнав поразки у першому колі турніру в парному розряді.