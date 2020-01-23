Українець вийшов у старті на матч НБА та став одним з найкращих гравців – відео

Захисник збірної України Святослав Михайлюк вчергове вийшов у стартовій п'ятірці за "Детройта" на матч НБА. Цього разу у домашній грі проти "Сакраменто".

Михайлюк провів на паркеті понад 29 хвилин. За цей час українець набрав 13 очок. Він реалізував один двоочковий кидок, двічі влучив з-за дуги (з трьох спроб), та жодного разу не схибив з лінії штрафних (5 кидків). До цього він також додав три підбирання. А його показник РЕ склав +24, що є другим у матчі (кращий у Реджі Джексона – +26).

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Сам матч закінчився впевненою перемогою "Детройта" 126:107.

Відеоогляд матчу Детройт – Сакраменто