Українець встановив рекорд, провівши 100 повноконтактних поєдинків у безперервному режимі

Киянин Євгеній Михайленко визнаний першим українцем, який відповідно до правил дан-тесту пройшов найскладніше випробування у єдиноборствах – 100 повноконтактних поєдинків в безперервному режимі.

Бої тривали в безперервному режимі впродовж 3,5 годин. Українець пройшов це випробовування результатом у 98 перемог. Ще один бій закінчився внічию, а в одному була зафіксована поразка (для того, щоб тест вважався пройденим, потрібно було здобути не менше 60 перемог). Більшість зі спарингів Євген Михайленко завершував нокаутами.

Оце так: 62-річний американець простояв у планці понад 8 годин та встановив світовий рекорд – відео

Суперниками були володарі коричневих і чорних поясів, чемпіони та призери України, співробітники правоохоронних органів. Всього було 25 суперників, у кожного було в середньому по 4 поєдинки.

29 лютого 2020 року Євген Михайленко буде внесений до Національного реєстру рекордів як першого в Україні майстра з повноконтактного рукопашного бою, який пройшов "Дан-тест: 100 повноконтактних поєдинків".

Євгеній Михайленко є президентом "Всеукраїнської федерації повноконтактного рукопашного бою" і президентом клубу єдиноборств "IRBIS".