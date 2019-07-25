Українець Яремчук забив два голи та віддав два паси у матчі Ліги Європи: відео

Український нападник Роман Яремчук вийшов у старті бельгійського "Гента" на матч кваліфікації Ліги Європи. І нападник ще до кінця зустрічі оформив дубль.

Та на початку Яремчук віддав два результативні паси у матчі проти румунського "Віторула". На 13-ій хвилині він віддав результативний пас на Деягере (це вже був другий гол у матчі).

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Згодом Яремчук асистував Кубо.

Незадовго до перерви Яремчук забив сам. Форвард відзначився з пенальті, який сам і заробив.

На його рахунку і п'ятий гол "Гента" у матчі.

А до 70-ї хвилини зустрічі рахунок матчу був 6:3. З таким рахунком матч і закінчився.

Варто відзначити, що у цьому матчі в основі "Гента" вийшов і захисник Ігор Пластун. Півзахисник Роман Безус цю гру провів у запасі.