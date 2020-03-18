Українець Зінченко показав, як люди у Манчестері підготувались до карантину: відео

Пандемія коронавірусу сильно злякала людей у світі. Український півзахисник та захисник англійського "Манчестер Сіті" показав пусті полички у місцевому супермаркеті.

Олександр Зінченко вирішив піти за покупками у продуктовий магазин, зайшовши всередину футболіст був здивований тим, що побачив.

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Цим відео футболіст поділився у своєму інстаграмі.

Зайшов взяти філе. Свинячі вуха самі їжте. Я балдію,

– прокоментував своє здивування футболіст.

У цьому сезоні Зінченко зіграв за "Манчестер Сіті" 18 матчів і забив 1 м'яч. Команда із Манчестера посідає другу сходинку турнірної таблиці, у активі яких 57 пунктів.

Додамо. що розіграш чемпіонату Англії тимчасово зупинений через пандемію коронавірусу.

Зазначимо, що англійський куб відсторонили від єврокубків на два сезони через порушення фінансового фейр-плею. Однак "МанСіті" подав апеляцію на таке рішення. Але через пандемію коронавірусу розгляд апеляції було відкладено.

Кількість підтверджених випадків коронавірусу у Великобританії за добу збільшилася на 407 осіб. Від COVID-19 померли щонайменше 56 британців.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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