Українець Зінченко потрапив у топ-12 найдорожчих гравців АПЛ: цифри

Футболіст збірної України Олександр Зінченко, який виступає за "Манчестер Сіті", посів 12 місце в списку найдорожчих лівих захисників АПЛ.

Наразі ціна Зінченка на трансферному ринку, за версією порталу Transfermarkt, дорівнює 15 млн євро, пише "Команда №1".

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Захисник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу, який розташувався на 10 місці цього рейтингу, оцінений у 18 млн євро. Найдорожчим лівим беком АПЛ наразі TM вважає гравця "Ліверпуля" Ендрю Робертсона (45 млн євро).



Зінченко – в топ-12 найдорожчих лівих захисників АПЛ

Раніше Спорт 24 писав, що український воротар "Леганесу" Андрій Лунін входить в топ-10 найдорожчих гравців іспанської Прімери, які не старші 21 року.

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