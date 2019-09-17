Українець Зінченко потрапив у топ-3 гравців АПЛ за цікавими показниками

Після 5 турів АПЛ гравець "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко увійшов до рейтингу найкращих футболістів за статистичними показниками.

За кількістю передач Зінченко займає 3-е місце в АПЛ, на його рахунку 393 паси.

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Більше тільки у Ендрю Робертсона з "Ліверпуля" (408) і Тобі Алдервейрелда з "Тоттенхема" (425).

За кількістю торкань до м'яча українець перебуває на 2-му рядку з 489 дотиками. Вище нього Ендрю Робертсон з "Ліверпуля" – 539 торкань.

"Ман Сіті" йде на другому місці в АПЛ, поступаючись лідеру "Ліверпулю" 5 очок. У середу, 18 вересня, команда Гвардіоли в першому турі Ліги чемпіонів на виїзді зіграє проти "Шахтаря".