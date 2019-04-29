Українець Зінченко близький до звання найкращого футболіста в Кубку Англії

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Олександр Зінченко
Олександр Зінченко

Лівий захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко може стати найкращим гравцем Кубка Англії на своїй позиції.

Про це повідомляє офіційна сторінка The Emirates FA Cup в Twitter.

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В рамках цього турніру Зінченко провів 3 матчі, в яких віддав 177 передач з точністю 92%, створивши для партнерів 5 моментів.

На нагороду крім Зінченка також претендують: Міккі Деметрій ("Ньюпорт"), Ешлі Янг ("Манчестер Юнайтед"), Меттью Кларк ("Портсмут"), Скотт Данн ("Кристал Пелас"), Мюррей Уоллас ("Міллуолл"), Метт Доерті ("Вулверхемптон"), Мігель Брітос ("Уотфорд") і Шейн Даффі ("Брайтон").

У фіналі турніру зустрінуться "Манчестер Сіті" і "Уотфорд". Матч відбудеться 18 травня.

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Теги: Новини Спорту Манчестер Сіті Олександр Зінченко Спорт Футбол
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