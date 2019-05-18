Українець Зінченко вийде у старті "Ман Сіті" на фінальний матч Кубка Англії
"Манчестер Сіті" зустрінеться з "Вотфордом" у вирішальному поєдинку Кубка Англії-2018/19. Олександр Зінченко вийде на поле з перших хвилин.
Команда Пепа Гвардіоли може стати першим в історії володарем домашнього треблу – АПЛ і Кубок ліги "містяни" в цьому сезоні вже завоювали.
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У нинішньому сезоні Олександр Зінченко зіграв 28 матчів, забив 1 гол і зробив 5 результативних передач за "Манчестер Сіті".
Фінал Кубка Англії "Манчестер Сіті" – "Вотфорд" відбудеться у суботу, 18 травня. Початок – о 19:00.
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