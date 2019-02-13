Українець Зінченко визнаний одним з найкращих у європейських чемпіонатах: фото

Український гравець "Манчестер Сіті" потрапив у символічну збірну найкращих гравців європейських чемпіонатів.

Зінченко отримав високу оцінку 8,73 за гру проти "Челсі", в якій українець відзначився двома гольовими передачами та допоміг "Манчестер Сіті" здобути розгромну перемогу з рахунком 6:0. Також в цьому матчі Зінченко віддав 70 передач з точністю 93%, скоїв 2 вдалі обведення і 4 відбору.

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Крім Зінченка у символічну збірну тижня потрапили ще два гравці "Манчестер Сіті" – нападник Серхіо Агуеро та атакувальний півзахисник Рахім Стерлінг.



Зінченко увійшов до символічної збірної європейських чемпіонатів

Раніше Спорт 24 повідомляв, що Зінченко увійшов до символічної збірної туру АПЛ за версією WhoScored.

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