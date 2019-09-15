Українець Зубков забив третій гол за "Ференцварош" Реброва: відео

Український футболіст Олександр Зубков забив черговий гол за "Ференцварош". Півзахисник відзначився у чемпіонаті Угорщини 15-го вересня.

Олександр відкрив рахунок у матчі 6-го туру чемпіонату між клубом ПАКШ і "Ференцварош".

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На 33 хвилині Зубков увірвався у штрафний, отримав передачу від партнера й відразу пробив. Воротар господарів не зумів парирувати точний постріл українця.

Відео голу Зубкова

"Ференцварошу", який очолює українець Сергій Ребров, вдалося здобути перемогу з розгромним рахунком 4:0. З українців у матчі також зіграли Ігор Харатін та Данило Ігнатенко.

Для Зубкова це вже третій гол за "Ференцварош". Ще п'ять разів він віддавав результативну передачу й це все тільки в 11 мтачах.