Українка Акобія виборола золото на юніорському чемпіонаті Європи з боротьби

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Аліна Акобія
Аліна Акобія / Фото з відкритих джерел

Українка Аліна Акобія принесла Україні першу золоту медаль юніорського чемпіонату Європи зі спортивної боротьби в іспанському місті Понтеведра.

Акобія у фіналі вагової категорії до 57 кг упевнено виграла у Марії Халіди з Білорусі – 8:0.

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Срібним призером у заключний день першості Європи з жіночої боротьби стала Анастасія Лавренчук (65 кг), бронзовими – Катерина Зелених (62 кг) та Романа Вовчак (76 кг).

Днем раніше на п'єдестал піднялися Марія Винник, яка стала бронзовим призером у ваговій категорії до 50 кг, Вероніка Рибовалова (59 кг) та Крістіна Малявка (68 кг), в активі яких також бронзові нагороди.

Спорт 24 писав, що українська жіноча збірна з вільної боротьби стала першою в загальнокомандному заліку чемпіонату Європи, який відбувся в Бухаресті, Румунія.

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Теги: Спорт Новини Спорту Вільна боротьба
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