Українка Бех-Романчук виконала олімпійський норматив на турнірі в Німеччині, Ляхова перемогла

Українські легкоатлетки завоювали дві медалі на турнірі Anhalt 2019, який пройшов у німецькому місті Дессау-Росслау.

Золоту медаль в забігу на 800 метрів виграла Ольга Ляхова. Українка показала результат 2:01,20 хвилини, випередивши найближчу переслідувачку Катаріну Трост з Німеччини на 0,16 секунди.

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Марина Бех-Романчук стала володаркою срібної нагороди у стрибках у довжину. Результат української спортсменки – 6,85 метра.

У боротьбі за золото вона поступилася німкені Малайці Міхамбо (7,05 метра). У заключній спробі Бех-Романчук виконала олімпійський норматив.

В інших дисциплінах Сергій Смелик здобув перемогу в фіналі В на стометрівці (10,35 с). А Христина Стуй стала шостою у жіночому фіналі на цій же дистанції (11,86 с).

До слова, декілька днів тому Ольга Ляхова стала другою з бігу на 800 м на змаганнях MeetingdeMontreuil (Франція, 11 червня). Її час – 2.01,75 хв.

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