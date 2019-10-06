Українка Бех-Романчук впевнено пробилася у фінал чемпіонату світу та претендує на медаль

24-річна українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук кваліфікувалася у фінал чемпіонату світу зі стрибків у довжину, який проходить у Досі (Катар).

Українка показала четвертий загальний результат кваліфікації, стрибнувши на 6,74 метра.

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Найкращий результат – у представниці Німеччини Маланка Міхамбо, яка стрибнула на 6,98 метра.

Фінал жіночих змагань зі стрибків у довжину пройде у неділю, 6 жовтня, в заключний день чемпіонату світу.

Також у фінал пробилася жіноча збірна України в естафеті 4х400 метрів. На останньому етапі Анна Рижикова принесла збірній третє місце, фінішувавши з командним результатом 3:26.57 хвилини, який став рекордом в сезоні.

Нагадаємо, Україна ділить 21-е місце в загальному медальному заліку з єдиною нагородою стрибунки у висоту Ярослави Магучіх, яка виборола срібло і встановила новий світовий рекорд серед спортсменок віком до 20 років.