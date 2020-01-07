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Українка Бондаренко вперше з 2017 року вийшла в чвертьфінал турніру WTA: відео

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Катерина Бондаренко / Фото з відкритих джерел

Українська тенісистка Катерина Бондаренко продовжує успішні виступи на турнірі міжнародної серії в Шеньчжені.

У матчі другого раунду вона обіграла китаянку Чжан Шуай – 7:6 (10:8), 6:3.

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Бондаренко в першому сеті на прийомі відіграла чотири сет-боли і добила китаянку на тайбрейку. Другу партію Катерина почала з порятунку своєї подачі з потрійного брейк-поінту, потім зробила брейк і дбайливо зберегла здобуту перевагу.

Бондаренко вперше з вересня 2017 року прорвалася до чвертьфіналу турніру WTA, що дозволило їй в світовому рейтингу здійснити стрибок на 600 позицій і повернутися в топ-550.

Ця перемога стала для тенісистки з Кривого Рогу найбільш рейтинговою з січня 2018 року. Наступною суперницею українки в Шеньчжені стане 66-та ракетка світу Крістіна Плішкова.

Катерина Бондаренко – Чжай Шуай відеоогляд матчу

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Теніс
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