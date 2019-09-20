Українка Черняк виграла бронзу на гран-прі Ташкента з дзюдо: відео

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Марина Черняк
Марина Черняк / Фото з відкритих джерел

Українська дзюдоїстка Марина Черняк (48 кг) стала бронзовою призеркою гран-прі Ташкента, який стартував в Узбекистані.

 У медальному поєдинку вона іппоном перемогла Шушилу Деві Лікмабам з Індії.

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Бронзова медаль Марини Черняк на гран-прі Ташкента з дзюдо: дивіться відео

Інші представники України поки успіху не добилися. Марія Скора (57 кг) поступилася у другій сутичці, а Артем Лесюк (60 кг) і зовсім в першій.

Що таке іппон та ваза-арі?
Іппон – це найвища оцінка, яку боєць може досягти в японських бойових мистецтвах, як правило в таких як дзюдо, карате або джиу-джитсу. З японського слово "іппон" перекладається як "одне повне очко".

Ваза-арі – друга оцінка в поєдинку, вважається половиною іппону. Борець, який провів 2 прийоми, позначених ваза-арі, достроково оголошується переможцем сутички.

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Теги: Спорт Дзюдо
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