Українка Дар’я Снігур виграла Вімблдон серед юніорок

Українська тенісистка Дар’я Снігур виграла юніорський Вімблдон. У фіналі Снігур перемогла представницю США Алексу Ноель.

Дар'я Снігур – Алекса Ноель 2:0 (6:4, 6:4)

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У першій партії тенісистки влаштували справжні гойдалки. Уже на старті матчу спортсменки обмінялися перемогами на подачах одне одної. Після цього американці вдалося піти у відрив – 4:1.

Але Снігур вчасно зібралася й виграла п'ять геймів поспіль. Це дозволило українців записати перший сет у свій актив.

Старт другого сету знову залишився за Ноель. Американка виграла три гейми поспіль. Після цього вже українці вдалося виграти три гейми й зрівняти рахунок.

У дев'ятому геймі Дар'я несподівано зробила брейк і повела 5:4. У наступному геймі українці вдалося подати на матч – 6:4.

Українська тенісистка, вийшовши у фінал, вже перевершила своє досягнення на турнірах із серії Великого шолому. На Відкритому чемпіонаті Австралії цього року вона дійшла до півфіналу.

Раніше до стадії фіналу доходили чотири представниці України: Тетяна Перебійніс, Катерина Бондаренко, Еліна Світоліна та Даяна Ястремська. Перемогу у фіналі Вімблдону здобула тільки Бондаренко.