Українка Федорова виборола срібло на ЧЄ зі стрибків у воду, поступившись у Києві росіянці

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Українка Федорова виборола срібло на ЧЄ зі стрибків у воду, поступившись у Києві росіянці

У Києві триває Чемпіонат Європи зі стрибків у воду. Срібну нагороду виграла українка Олена Федорова.

Олена Федорова набрала 263,45 бала у стрибках з метрового трампліна. Однак цього вистарчило лише для другого місця. Перемогу святкувала росіянка Віталія Корольова. При цьому українка програла суперниці лише 3.25 бала.

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Третє місце зайняла ще одна росіянка – Крістіна Ільїних, в якої результат 263.05 бали.

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Теги: Спорт Новини Спорту Водні види спорту
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