Українка Харлан виграла "срібло" етапу Кубка світу з фехтування

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Українка Харлан виграла "срібло" етапу Кубка світу з фехтування
Українка Харлан виграла "срібло" етапу Кубка світу з фехтування / Facebook-сторінка Дмитра Бачинського

Українська спортсменка Ольга Харлан виборола срібну нагороду на етапі Кубка світу з фехтування на шаблях в Афінах. Харлан виступала під №6 світового рейтингу Міжнародної федерації фехтування, тому розпочала змагання відразу в 1/32 фіналу.

У поєдинку українка легко впоралась із суперницею Тетяною Приходько з Казахстану, закінчивши бій з рахунком 15:5, повідомляє XSport.

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Далі Харлан перемогла Елоїзу Пассаро з Італії з рахунком 15:9. З таким же рахунком українська спортсменка обіграла Мано Брюне з Франції. А в поєдинку за вихід до півфіналу Харлан одним ударом виграла у господарки етапу Теодори Гунтури з рахунком 15:14.

У півфіналі українська фехтувальниця розібралася з 17-річною Лізою Пустаї з Угорщини. Останні тільки 10 днів тому вперше стала чемпіонкою Європи серед юніорів на континентальній першості в Фоджі (Італія).

У фіналі Харлан зустрілася з чинною чемпіонкою світу з Росії Софією Поздняковою. Проте у вирішальному поєдинку українська фехтувальниця програла з рахунком 10:15.

Таким чином лідер збірної України вперше в сезоні здобула медаль Кубка світу.

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Теги: Новини України Новини Спорту Спорт Фехтування
Джерело: 24 Канал
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