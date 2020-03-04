Українка Катерина Бондаренко залишає турнір у Мексиці
Українська тенісистка Катерина Бондаренко залишає турнір у Монтерреї після другого раунду. Катерина дала бій шостому номерові турніру.
Українка у першому сеті гри проти Ребеки Петерсон мала перевагу 4:2.
Читайте також: Кризу подолано – українка Еліна Світоліна впевнено вийшла в 1/8 турніру у Мексиці
Проте захистити дві свої подачі не змогла. У підсумку шведська тенісистка тріумфувала на тай-брейку 7:2.
У наступній партії вже Катерина Бондаренко опинилася в ролі того, хто наздоганяє. Відігравши чотири матч-боли, українка зуміла зрівняти рахунок у 10 геймі. Проте на більше її не вистачило – у підсумку Ребека Петерсон перемогла з рахунком 7:5 та пробилася у чвертьфінал.
Детальніше дивіться у відео:
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі