24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
more

Українка Катерина Бондаренко залишає турнір у Мексиці

- Читать новость на русском
Катерина Бондаренко / ftu.org.ua

Українська тенісистка Катерина Бондаренко залишає турнір у Монтерреї після другого раунду. Катерина дала бій шостому номерові турніру.

Українка у першому сеті гри проти Ребеки Петерсон мала перевагу 4:2.

Читайте також: Кризу подолано – українка Еліна Світоліна впевнено вийшла в 1/8 турніру у Мексиці

Проте захистити дві свої подачі не змогла. У підсумку шведська тенісистка тріумфувала на тай-брейку 7:2.

У наступній партії вже Катерина Бондаренко опинилася в ролі того, хто наздоганяє. Відігравши чотири матч-боли, українка зуміла зрівняти рахунок у 10 геймі. Проте на більше її не вистачило – у підсумку Ребека Петерсон перемогла з рахунком 7:5 та пробилася у чвертьфінал.

Детальніше дивіться у відео:

 

Коронавірус в Європі: в яких країнах зафіксували Covid-19
4 березня
Автор: Дмитро Майстренко
Теги: Новини Спорту Спорт Теніс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
4 березня 14:25 Коронавірус і спорт: які події перенесли та скасували
Михайло Гема
4 березня 21:20 "Олександрія" з непристойним рахунком розгромила "Карпати" у Львові: відео
Михайло Гема
4 березня 18:50 "Зоря" перемогла "Львів" та повернулася на друге місце, луганці двічі не реалізували пенальті
Ігор Саджениця
4 березня 15:06 Володимир Бородянський: хто такий глава Міністерства культури, молоді та спорту
Михайло Гема
4 березня 13:45 Як збірна України грала зі збірними Іспанії, Німеччини та Швейцарії – суперниками у Лізі націй
Ігор Саджениця
Новини
Більше новин
Залиште відгук