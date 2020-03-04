Українка Катерина Бондаренко залишає турнір у Мексиці

Українська тенісистка Катерина Бондаренко залишає турнір у Монтерреї після другого раунду. Катерина дала бій шостому номерові турніру.

Українка у першому сеті гри проти Ребеки Петерсон мала перевагу 4:2.

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Проте захистити дві свої подачі не змогла. У підсумку шведська тенісистка тріумфувала на тай-брейку 7:2.

У наступній партії вже Катерина Бондаренко опинилася в ролі того, хто наздоганяє. Відігравши чотири матч-боли, українка зуміла зрівняти рахунок у 10 геймі. Проте на більше її не вистачило – у підсумку Ребека Петерсон перемогла з рахунком 7:5 та пробилася у чвертьфінал.

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