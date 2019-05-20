Українка Костюк розгромила бельгійську тенісистку на престижному турнірі

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Марта Костюк
Марта Костюк / wtatennis.com/tournament

Українська тенісистка Марта Костюк, яка посідає у рейтингу WTA 264 позицію, впевнено подолала перше коло престижного турніру у французькому місті Страсбург.

Марта Костюк – Марі Бенуа 2:0 (6:4, 6:1)

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Боротьба між тенісистками була тільки в першому сеті. Українка двічі поступалася у рахунку, однак їй щоразу вдавалося відігратися. За рахунку 5:4 на користь Костюк українці вдалося зробити третій брейк і виграти сет.

У другій партії боротьби вже не було. Марта дозволила Бенуа взяти всього один гейм на своїй подачі й легко виграла матч. В 1/8 фіналу Костюк зіграє проти Чжен Сайсай з Китаю.

Костюк пробилася до 1/8 фіналу вслід за іншою українкою Даяною Ястремською. Даяна обіграла господарку змагань Полін Пармантьє.

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Теги: Спорт Теніс
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