Українка Костюк вперше з жовтня пробилася в основну сітку турніру серії WTA

Українська тенісистка Марта Костюк перемогла в фіналі кваліфікації на турнірі у французькому Ліоні.

У фіналі відбору Костюк зустрічалася з китаянкою Лу Чжу Хоуцун і перемогла в трьох сетах – 6:1, 3:6, 6:1.

Читайте також: Українська тенісистка Катерина Бондаренко припинила боротьбу на змаганнях в Акапулько

Матч тривав 1 годину і 35 хвилин. За цей час українка зробила 4 ейси, допустила 6 подвійних помилок і виграла 6 геймів на прийомі. У свою чергу, китаянка 1 раз подала навиліт, зробила 5 "подвійних" і реалізувала 3 брейк-пойнта.

Таким чином, Костюк вперше з жовтня зіграє в основі турніру WTA, коли поступилася в першому раунді в Люксембурзі.

У Ліоні українка зустрінеться з кимось зі списку: Прісцилла Хон, Ісалін Бонавентюр, Вікторія Томова, Бабош Тімеа, Алізе Корне, Анна-Лена Фрідзам. Точне ім'я суперниці буде відомо лише після завершення всіх матчів кваліфікації.

На даний момент Марта перебуває на 141-му місці рейтингу WTA.