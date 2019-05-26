Українка Козлова з перемоги стартувала на Роллан Гаррос і може зіграти проти Світоліної

Українська тенісистка Катерина Козлова перемогла у першому колі Роллан Гаррос. Вона перемогла американку Барнарду Пера.

Матч тривав понад 1,5 години. У перших чотирьох геймах тенісистки виграли свої подачі. Після цього Козлова взяла шість геймів поспіль – чотири у першому та ще два – на початку другого.

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Однак згодом Козлова віддала одну свою подачу. Та у дев'ятому геймі реалізувала брейк-пойнт. Але при наступному розіграші двічі не реалізувала матч-пойнт. Тож переможницю сету довелося визначати уже на тай-брейку. Там успіх був на стороні українки.

Катерина Козлова – Барнарда Пера 2:0 (6:2, 7:6)

У другому колі Роллан Гаррос Козлова зіграє проти переможниці пари Еліна Світоліна Венус Вільямс.