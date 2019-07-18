Українка Кривицька виграла бронзу чемпіонату світу з фехтування

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Олена Кривицька
Олена Кривицька / Скріншот

У півфіналі чемпіонату світу-2019 з фехтування в Будапешті Олена Кривицька зустрічалася з китаянкою Лін Шен.

Дійшовши до півфіналу, тернополянка з мінімальним рахунком 14:15 поступилася представниці Китаю Шен Лінь, яка в підсумку стала срібною призеркою, поступившись у фіналі 12:13 суперниці з Бразилії Наталі Молльгаузен.

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Також в 1/8 фіналу українка здолала представницю Румунії Анну-Марію Попеску (15:6), а у чвертьфіналі пройшла кореянку Кхан Юн Мі (15:14).

32-річна Кривицька стала призеркою на третьому світовому чемпіонаті поспіль. На двох попередніх першостях Олена теж вигравала бронзу: в 2015-му в Москві в командній першості, в Ляйпціґу-2017 – в особистій.

Нагадаємо, що крім медалей, на чемпіонаті світу у Будапешті також розігруються ліцензійні очки, необхідні для потрапляння на Олімпіаду-2020 в Токіо (Японія).

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Теги: Спорт Новини Спорту Фехтування
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