Українка Лівач поступилася екс-співвітчизниці та здобула срібло Європейських ігор

Українська борчиня Оксана Лівач, яка виступає в категорії до 50 кг, завоювала срібло в змаганнях з вільної боротьби на Європейських іграх в Мінську.

У сутичці за золото Лівач з рахунком 1:7 поступилася своїй колишній партнерці по збірній України Марії Стадник, яка нині представляє Азербайджан.

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З самого початку сутички чинна чемпіонка Європейських ігор і триразовий призер Олімпійських ігор Стадник захопила ініціативу і швидко заробила 5 балів за два кидки і вихід Лівач за межі килима.

У другій трихвилинці Лівач заробила одне очко, але манера ведення бою Стадник випромінювала впевненість і досвід.

До кінця протистояння представниця Азербайджану заробила ще два очка і святкувала впевнену перемогу, захистивши титул чемпіонки Європейських ігор, завойований чотири роки тому в Баку.

Таким чином, в активі "синьо-жовтих" у столиці Білорусі вже 30 нагород – 7 золотих, 12 срібних і 11 бронзових. До 30 червня в Мінську розіграють 200 комплектів нагород в 15 видах спорту.

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