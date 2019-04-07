Українка Марта Федіна перемогла на турнірі з артистичного плавання
Українська плавчиня Марта Федіна перемогла на турнірі Світової серії FINA з артистичного плавання у Греції.
Українка набрала 92,700 балів. Це дозволило їй перемогти у довільному соло на турнірі.
Погляньте на відео, де британські синхроністки виступили у басейні, заповненому пластиковим сміттям
Друге місце посіла спортсменка з Італії Лінда Черрути (90,1667), а бронзова медаль дісталася Жаклін Сімоне з Канади (85,6633).
Варто нагадати, що на попередньому етапі Світової серії FINA з синхронного (артистичного) плавання в Парижі у довільній програмі переміг український дует у складі Владислави та Марини Алексіївих.
Джерело: 24 Канал
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