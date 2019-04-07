Українка Марта Федіна перемогла на турнірі з артистичного плавання

Українська плавчиня Марта Федіна перемогла на турнірі Світової серії FINA з артистичного плавання у Греції.

Українка набрала 92,700 балів. Це дозволило їй перемогти у довільному соло на турнірі.

Погляньте на відео, де британські синхроністки виступили у басейні, заповненому пластиковим сміттям

Вітаємо Марту Федіну з перемогою на турнірі Світової серії FINA з артистичного плавання у Греції. 92,700 саме такі бали принесли нашій русалоньці золото у довільному соло.@fina1908 pic.twitter.com/O2EjPfchiX — НОК України (@OlympicUA) 7 квітня 2019 р.

Друге місце посіла спортсменка з Італії Лінда Черрути (90,1667), а бронзова медаль дісталася Жаклін Сімоне з Канади (85,6633).

Варто нагадати, що на попередньому етапі Світової серії FINA з синхронного (артистичного) плавання в Парижі у довільній програмі переміг український дует у складі Владислави та Марини Алексіївих.