Українка Меркушина фінішувала другою у фіналі суперспринта Кубка IBU

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Анастасія Меркушина на останньому колі поступилася золотом суперспринта Кубка IBU / biathlon.com.ua

В італійському місті Ріднау завершився жіночий суперспринт у межах другого етапу Кубка IBU. У суперспринті тріумфувала шведська спортсменка Інгела Андерсон, українка Анастасія Меркушина відстала 1,7 секунди і фінішувала другою.

Українська спортсменка змогла першою закрити усі свої мішені та першою втекти на фініш, але Андерсон випередила її на останньому колі.

До слова: Українка Меркушина виграла кваліфікацію суперспринта Кубка IBU в Ріднау

Третьою фінішувала французька спортсменка Лу Жанмонно Лоран. Решта українських спортсменок не увійшли до першої десятки:

  • Юлія Журавок – 18 місце;
  • Катерина Бех – 23 місце;
  • Надія Бєлкіна – 25 місце;
  • Ольга Абрамова – 29 місце.

Суперспринт у біатлоніНайновіший вид біатлонної програми. Гонка складається з кваліфікації та фіналу. У кваліфікації стартують роздільно з різницею в 15 секунд, дистанція 3 кілометри з двома вогневими рубежами. На кожній стрільбі у спортсмена 1 запасний патрон. Якщо після 6 пострілів залишилися незакриті мішені, то спортсмен біжить штрафне коло 75 метрів.

У фіналі беруть участь 30 найкращих за підсумками кваліфікації. І чоловіки, і жінки біжать мас-старт: п’ять кіл по 1000 метрів з чотирма вогневими рубежами.

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Автор: Василь Денисюк
Теги: Спорт Новини Спорту Новини біатлону Анастасія Меркушина Юлія Журавок
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