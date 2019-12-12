Українка Меркушина фінішувала другою у фіналі суперспринта Кубка IBU

В італійському місті Ріднау завершився жіночий суперспринт у межах другого етапу Кубка IBU. У суперспринті тріумфувала шведська спортсменка Інгела Андерсон, українка Анастасія Меркушина відстала 1,7 секунди і фінішувала другою.

Українська спортсменка змогла першою закрити усі свої мішені та першою втекти на фініш, але Андерсон випередила її на останньому колі.

До слова: Українка Меркушина виграла кваліфікацію суперспринта Кубка IBU в Ріднау

Третьою фінішувала французька спортсменка Лу Жанмонно Лоран. Решта українських спортсменок не увійшли до першої десятки:

Юлія Журавок – 18 місце;

Катерина Бех – 23 місце;

Надія Бєлкіна – 25 місце;

Ольга Абрамова – 29 місце.

Суперспринт у біатлоніНайновіший вид біатлонної програми. Гонка складається з кваліфікації та фіналу. У кваліфікації стартують роздільно з різницею в 15 секунд, дистанція 3 кілометри з двома вогневими рубежами. На кожній стрільбі у спортсмена 1 запасний патрон. Якщо після 6 пострілів залишилися незакриті мішені, то спортсмен біжить штрафне коло 75 метрів.



У фіналі беруть участь 30 найкращих за підсумками кваліфікації. І чоловіки, і жінки біжать мас-старт: п’ять кіл по 1000 метрів з чотирма вогневими рубежами.