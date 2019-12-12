Українка Меркушина виграла кваліфікацію суперспринта Кубка IBU в Ріднау

Українка Анастасія Меркушина виграла кваліфікацію у новому виді біатлонної програми – суперспринті на етапі Кубка Міжнародного союзу біатлоністів (IBU), який стартував в італійському містечку Ріднау.

Меркушина швидко розібралася зі всіма мішенями на вогневих рубежах, і, хоча не була найшвидшою на трасі, виграла кваліфікацію, на дві секунди випередивши польську біатлоністку Йоанну Якелу, повідомляє пресслужба Федерації біатлону України.

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Далі фінішували Катерина Бех (9 місце), Надія Бєлкіна (10), Юлія Журавок (12) і Ольга Абрамова (28). На жаль, не пройшла у фінал тільки Анна Кривонос (48).

Фінальна частина змагань розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Суперспринт у біатлоні

Найновіший вид біатлонної програми. Гонка складається з кваліфікації та фіналу. У кваліфікації стартують роздільно з різницею в 15 секунд, дистанція 3 кілометри з двома вогневими рубежами. На кожній стрільбі у спортсмена 1 запасний патрон. Якщо після 6 пострілів залишилися незакриті мішені, то спортсмен біжить штрафне коло 75 метрів.



У фіналі беруть участь 30 найкращих за підсумками кваліфікації. І чоловіки, і жінки біжать мас-старт: п’ять кіл по 1000 метрів з чотирма вогневими рубежами.