Українка Ольга Харлан стала чемпіонкою Європи з фехтування

Українська шаблістка Ольга Харлан перемогла у напруженому фіналі француженку Манон Брюне 15:12 та стала чемпіонкою Європи.

Це шоста перемога для Ольги Харлан на Чемпіонатах Європи. До цього у 2019 році Харлан перемогла на гран-прі у Сеулі.

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Всього на чемпіонаті Європи в Дюссельдорфі будуть розіграні 12 комплектів нагород. Крім цього, 25 заявлених спортсменів з України будуть боротися за важливі очки, необхідні для потрапляння на Олімпіаду в Токіо-2020.