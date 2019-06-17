Українка Ольга Харлан стала чемпіонкою Європи з фехтування

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Ольга Харлан
Ольга Харлан / ФОКУС

Українська шаблістка Ольга Харлан перемогла у напруженому фіналі француженку Манон Брюне 15:12 та стала чемпіонкою Європи.

Це шоста перемога для Ольги Харлан на Чемпіонатах Європи. До цього у 2019 році Харлан перемогла на гран-прі у Сеулі.

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Всього на чемпіонаті Європи в Дюссельдорфі будуть розіграні 12 комплектів нагород. Крім цього, 25 заявлених спортсменів з України будуть боротися за важливі очки, необхідні для потрапляння на Олімпіаду в Токіо-2020.

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Теги: Новини Спорту Фехтування Ольга Харлан Спорт
Джерело: 24 канал
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