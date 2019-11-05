Українка Овчиннікова проведе бій за титул чемпіона світу WBC муай-тай у Львові

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Олена Овчиннікова з тренером
Олена Овчиннікова з тренером / archive.muaythai.org.ua

Українка Олена Овчиннікова, яка виступає в Bellator MMA, проведе бій з муай-тай у Львові.

Олена зустрінеться з Сінді Сільвестр з Франції за титул чемпіона світу WBC muaythai. Бій відбудеться 7 грудня.

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У власному Instagram-акаунті Олена розмістила ефектний проморолик до цього поєдинку.

В останньому бою Олена Овчиннікова програла технічним нокаутом британці Кейт Джонсон на турнірі Bellator в Лондоні.

Уже в першому раунді українка виявилася в партері, де отримала кілька важких ударів ліктями. Поле цього лікар зняв Овчиннікову з бою, а рефері зафіксував перемогу британки технічним нокаутом в 1-му раунді.

Що таке муай-тай?
Вид бойового мистецтва, що походить з Таїланду і практикується у багатьох частинах світу. В основі мистецтва лежить ударна техніка (удари руками і ногами). Муай-тай походить від бойового мистецтва муай боран, а також має схожість з прадал сереєм (Камбоджа), летвеєм (М'янма), тамоєм (Малайзія) і лаоським боксом (Лаос). Муай тай має довгу історію в Таїланді, де є національним спортом.

Муай-тай також називають "бокс восьмируких", тому що в ньому широко та різноманітно використовуються руки, гомілки, лікті та коліна (тобто вісім ударних поверхонь). Таким чином, боєць має для завдавання удару вісім "контактних точок", на відміну від двох у класичному боксі (кулаки) або чотирьох у кікбоксингу (кулаки, ступні). 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту
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