Українка Овчиннікова проведе бій за титул чемпіона світу WBC муай-тай у Львові
Українка Олена Овчиннікова, яка виступає в Bellator MMA, проведе бій з муай-тай у Львові.
Олена зустрінеться з Сінді Сільвестр з Франції за титул чемпіона світу WBC muaythai. Бій відбудеться 7 грудня.
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У власному Instagram-акаунті Олена розмістила ефектний проморолик до цього поєдинку.
В останньому бою Олена Овчиннікова програла технічним нокаутом британці Кейт Джонсон на турнірі Bellator в Лондоні.
Уже в першому раунді українка виявилася в партері, де отримала кілька важких ударів ліктями. Поле цього лікар зняв Овчиннікову з бою, а рефері зафіксував перемогу британки технічним нокаутом в 1-му раунді.
Що таке муай-тай?
Вид бойового мистецтва, що походить з Таїланду і практикується у багатьох частинах світу. В основі мистецтва лежить ударна техніка (удари руками і ногами). Муай-тай походить від бойового мистецтва муай боран, а також має схожість з прадал сереєм (Камбоджа), летвеєм (М'янма), тамоєм (Малайзія) і лаоським боксом (Лаос). Муай тай має довгу історію в Таїланді, де є національним спортом.
Муай-тай також називають "бокс восьмируких", тому що в ньому широко та різноманітно використовуються руки, гомілки, лікті та коліна (тобто вісім ударних поверхонь). Таким чином, боєць має для завдавання удару вісім "контактних точок", на відміну від двох у класичному боксі (кулаки) або чотирьох у кікбоксингу (кулаки, ступні).
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