Українка Рижикова "вигризла" срібло на командному чемпіонаті Європи з легкої атлетики

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Зузанна Хейнова і Анна Рижикова
Зузанна Хейнова і Анна Рижикова / Констянтин Клименко

Українка Анна Рижикова зайняла 2-е місце в бігу на 400 метрів з бар'єрами на командному чемпіонаті Європи з легкої атлетики, що проходить в польському Бидгощі.

Рижикова пробігла цю дистанцію за 55.61 секунди, поступившись лише чешці Зузанні Хейновій (55.10).

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Командний чемпіонат Європи з легкої атлетики проходить з 9-го по 11 серпня в Польщі. Протягом трьох днів учасники борються за командні очки в 40 легкоатлетичних дисциплінах.

Після другого дня змагань збірна України займає 8 місце, поступаючись один бал Чехії, що займає 7 місце.

До слова, для збереження прописки в Суперлізі українській збірній необхідно потрапити в першу сімку.

Спорт 24 писав, що Анна Рижикова опублікувала на своїй сторінці в Instagram вражаюче спортивне фото. На світлині – кадр спортсменки під час бігу на чорному фоні.

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Теги: Спорт Легка атлетика
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