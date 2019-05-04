Українка сенсаційно стала наймолодшою переможницею "Діамантової ліги"

Українка Ярослава Магучіх, виборовши з особистим рекордом 196 см золото у секторі для стрибків у висоту на турнірі Діамантової ліги в Досі, стала наймолодшою переможницею змагань.

На момент перемоги Ярославі Магучіх було 17 років і 226 днів. Це наймолодша переможниця в історії "Діамантової ліги".

"Я дуже здивована тим, що перемогла, адже я була наймолодшою учасницею. Але неймовірно щаслива, що зробила це і встановила особистий рекорд", – сказала в коментарі офіційному сайту змагань Ярослава Магучіх.

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На додачу Ярослава Магучіх виконала олімпійський норматив на Ігри у Токіо-2020.