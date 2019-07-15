Українка Снігур прийшла на бал чемпіонів Вімблдону в розкішній сукні: фото

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Дар'я Снігур
Дар'я Снігур / GETTY IMAGES

Вімблдон славиться своїми багатими традиціями. Однією з них є бал чемпіонів, який відвідала українська тенісистка Дар'я Снігур.

17-річна українка стала чемпіонкою Вімблдону 2019 серед юніорок, перемігши у фіналі Алексу Ноель із США.

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На бал були запрошені всі переможці Вімблдону: в одиночному чоловічому та жіночому розряді, парному, міксті тощо.

Побувала на балі разом зі своїм батьком Сергієм й українка Снігур. У своєму Instagram тенісистка поділилася декількома фото.


Фото: instagram.com/snigur_27

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Дар'я прийшла на бал у розкішному зеленому платті. Її батько в чорному костюмі.


Фото: instagram.com/snigur_27

Окрім Снігур Вімблдон також вигравала Катерина Бондаренко. До стадії фіналу юніорського Вімблдону доходили ще три представниці України: Тетяна Перебийніс, Еліна Світоліна та Даяна Ястремська.

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Теги: Спорт Теніс Новини Спорту Вімблдон
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