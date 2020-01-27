Українка Терлюга здобула срібло на турнірі серії Karate1 Premier League, програвши росіянці

Українська каратистка Анжеліка Терлюга завоювала срібну медаль у ваговій категорії до 55 кілограм на змаганнях в Парижі.

У фінальному бою Терлюга поступилася росіянці Анні Чернишовій – 0:8.

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У півфінальній сутичці Терлюга перемогла спортсменку з Казахстану Гульміру Уссенову з рахунком 1:0.

Що стосується інших українок, то Катерина Крива посіла дев'яте місце у вазі до 50 кг. Таке ж місце у чоловіків зайняв Віктор Стефанюк (60 кг).

Турнір Karate1 Premier League відбувся в столиці Франції. Спортсмени ведуть посилену підготовку до Олімпійських ігор 2020 на Токіо.

Що таке Karate1 Premier League?

Це змагання з карате, яке було введено Всесвітньою федерацією карате в 2011 році, щоб забезпечити однорідну систему кваліфікації для участі в олімпійському турнірі з карате.