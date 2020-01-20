Українка Цуренко була за крок від сенсації на Australian Open у матчі проти першої ракетки світу
Українська тенісистка Леся Цуренко зіграла свій матч на Australian Open. Суперницею українки була перша ракетка світу Ешлі Барті.
Цуренко могла створити сенсацію вже у першому колі Australian Open. Вона доволі неочікувано виграла перший сет, тричі реалізувавши брейк-пойнт, на відміну від двох вдалих спроб її суперниці.
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Та вже у другому та третьому сеті Барті таки дотиснула українку, витративши на сети 27 та 26 хвилин відповідно. При цьому розібралася вона з Цуренко доволі легко – двічі по 6:1.
Леся Цуренко – Ешлі Барті 1:2 (7:5, 1:6, 1:6)
Відтак Україна зазнає втрат вже після першого кола.
До слова: Через негоду в Австралії перенесли матч української тенісистки
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