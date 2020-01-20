Українка Цуренко була за крок від сенсації на Australian Open у матчі проти першої ракетки світу

Українська тенісистка Леся Цуренко зіграла свій матч на Australian Open. Суперницею українки була перша ракетка світу Ешлі Барті.

Цуренко могла створити сенсацію вже у першому колі Australian Open. Вона доволі неочікувано виграла перший сет, тричі реалізувавши брейк-пойнт, на відміну від двох вдалих спроб її суперниці.

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.@LTsurenko in full 360



The Ukrainian holding her ground against Barty, on serve in the opening set at 4-5.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/fPaHozPysZ — #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2020

Та вже у другому та третьому сеті Барті таки дотиснула українку, витративши на сети 27 та 26 хвилин відповідно. При цьому розібралася вона з Цуренко доволі легко – двічі по 6:1.

Леся Цуренко – Ешлі Барті 1:2 (7:5, 1:6, 1:6)

The cream always rises to the @ashbarty comes from a set down against Lesia Tsurenko, def. the Ukrainian 5-7 6-1 6-1 to advance to the second round for the fourth time.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/aw7ws9MmBa — #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2020

Відтак Україна зазнає втрат вже після першого кола.

До слова: Через негоду в Австралії перенесли матч української тенісистки