Українка Цуренко показала гаряче фото з відпочинку
Українська тенісистка Леся Цуренко, яка через травму знялася з грунтового турніру серії WTA International в Лозанні, вирушила відновлюватися у відпустку.
Спортсменка вже опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото в чорному купальнику.
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"Десь на Землі", – написала українка в геолокації знімка, вважаючи за краще, тримати місце свого відпочинку в секреті.
Спорт 24 писав, що Леся Цуренко вже після першого кола припинила виступ на Вімблдоні. Українка не зуміла перемогти Бабробу Стрицову з Чехії.
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