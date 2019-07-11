Українка Цуренко показала гаряче фото з відпочинку

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Леся Цуренко
Леся Цуренко / Фото з відкритих джерел

Українська тенісистка Леся Цуренко, яка через травму знялася з грунтового турніру серії WTA International в Лозанні, вирушила відновлюватися у відпустку.

Спортсменка вже опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото в чорному купальнику.

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"Десь на Землі", – написала українка в геолокації знімка, вважаючи за краще, тримати місце свого відпочинку в секреті.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

️ #vacation #recharge #relax #enjoy

Публикация от Lesia Tsurenko (@lesiatsurenko)

Спорт 24 писав, що Леся Цуренко вже після першого кола припинила виступ на Вімблдоні. Українка не зуміла перемогти Бабробу Стрицову з Чехії.

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Теги: Спорт Теніс Новини Спорту Леся Цуренко
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