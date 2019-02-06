Українка Цуренко розгромно програла на Кубку Федерації

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Цуренко розгромно програла на Кубку Федерації
Цуренко розгромно програла на Кубку Федерації / facebook.com/tsurenkofficial

24 ракетка світу Леся Цуренко не змогла здобути для збірної України другу перемогу в протистоянні зі збірною Швеції в рамках Кубка Федерації.

Леся у двох сетах поступилася 23-річній Ребеккі Петерсон, яка у світовому рейтингу займає тільки 54 місце.

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Перший сет лідерка збірної України провалила, не вигравши жодного гейму. Петерсон взяла партію всього за 19 хвилин – 6:0.

У другому сеті українка нав'язала суперниці боротьбу. Проте в шостому геймі Ребекка зробила черговий брейк, який і став вирішальним у матчі.

Леся Цуренко – Ребекка Петерсон 0:2 (0:6, 2:6)

Таким чином, Петерсон зрівняла рахунок у протистоянні. Переможець у парі Швеція – Україна визначаться у парному матчі, оскільки раніше перемогу для збірної України здобула Даяна Ястремська.

У парному розряді зіграють Надія Кіченок і Марта Костюк, які протистоятимуть Міріям Бьорклунд та Корнелії Емілі Лістер.

7 лютого українки зіграють проти збірної Болгарії, а 8 лютого – з тенісистками Естонії. Переможець квартету 9 лютого зіграє проти збірної, яка очолить групу A (Польща, Росія, Данія).

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Теги: Спорт Теніс Леся Цуренко
Джерело: 24 Канал
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