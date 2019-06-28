Українка встановила рекорд на ЄвроБаскет-2019, але це не допомогло збірній Україні: відео
Капітан жіночої збірної України з баскетболу Аліна Ягупова стала рекордсменом ігрового дня на старті чемпіонату Європи. У матчі проти чинних чемпіонів з Іспанії вона набрала 38 очок.
Це найбільша кількість очок серед усіх баскетболісток з усіх збірних, які забивали в перший день змагань.
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Відео рекордних 38 очок Аліни Ягупової у матчі ЄвроБаскет-2019 проти Іспанії
Втім, така висока результативність лідера не врятувала нашу команду від стартової поразки. Збірна України у першому матчі поступилася Іспанії.
Джерело: 24 канал
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