Українка встановила рекорд на ЄвроБаскет-2019, але це не допомогло збірній Україні: відео

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Аліна Ягупова
Аліна Ягупова / ФБУ

Капітан жіночої збірної України з баскетболу Аліна Ягупова стала рекордсменом ігрового дня на старті чемпіонату Європи. У матчі проти чинних чемпіонів з Іспанії вона набрала 38 очок.

Це найбільша кількість очок серед усіх баскетболісток з усіх збірних, які забивали в перший день змагань.

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Відео рекордних 38 очок Аліни Ягупової у матчі ЄвроБаскет-2019 проти Іспанії

Втім, така висока результативність лідера не врятувала нашу команду від стартової поразки. Збірна України у першому матчі поступилася Іспанії.

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Теги: Спорт Новини Спорту Баскетбол Рекорди
Джерело: 24 канал
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