Українка Ястремська впевнено перемогла росіянку в турнірі WTA в Маямі: відео

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Даяна Ястремська
Даяна Ястремська / Дзеркало тижня

18-річна українська тенісистка Даяна Ястремська здобула перемогу над росіянкою Катериною Александровою в першому раунді Жіночої тенісної асоціації (WTA) в американському Маямі з призовим фондом у понад 9 мільйонів доларів.

Українка легко розібралася з росіянкою у двох сетах.

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У першій партії Ястремська віддала суперниці три гейми, а у другому сеті – лише два, взявши три чужі подачі. Тому з рахунком 6:3, 6:2 розгромила Катерину Александрову.

Українка Ястремська перемогла росіянку Александрову: дивіться відео

Нагадаємо, 18-річна українка втретє в кар'єрі виступає на змаганнях серії Premier Mandatory і наразі святкує свою першу перемогу в основній сітці турнірів цієї категорії. У другому раунді Даяна Ястремська зіграє з 12-ою ракеткою світу Ешлі Барті з Австралії. Для нашої тенісистки це буде шостий поєдинок проти суперниці з топ-20 рейтингу.

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Теги: Новини України Новини Росії Спорт Теніс Даяна Ястремська
Джерело: 24 канал
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