Українка Ястремська здобула першу в кар'єрі перемогу на US Open

Українська тенісистка Даяна Ястремська успішно розпочала виступи на Відкритому чемпіонаті США з тенісу.

У першому колі українка в трьох сетах здолала румунку Моніку Нікулеску – 6:4, 1:6, 6:2.

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Зустріч тривала 1 годину і 57 хвилин. У першому сеті Ястремська зробила два брейка і виграла 6:4. У другій партії Даяна не зуміла нав'язати боротьбу румунці, поступившись 1:6.

У вирішальному третьому сеті Ястремська зробила ще два брейка і довела зустріч до перемоги – 6:2.

До слова, 26 серпня також стартує на US Open і Еліна Світоліна. Перша ракетка України зіграє проти американки Уїтні Осігве. Орієнтовний початок матчу о 22:50 за київським часом.

За вихід у другий раунд на US Open Даяна Ястремська зіграє зі шведкою Ребеккою Петересон. Переможниця цього матчу в третьому колі теоретично може зіграти з Еліною Світоліною.

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