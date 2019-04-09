Українка Завацька невдало виступила на турнірі у Швейцарії, вилетівши ще у першому колі
Українська тенісистка Катаріна Завацька покинула турнір у швейцарському Лугано вже після першого кола. Вона поступилася представниці Польщі Ігі Свянтек.
Українка доволі невдало провела цей матч, реалізувавши лише три гейми. Ще у першому сеті полька повела у рахунку 4:0. Після цього Завацька навіть зуміла реалізувати брейк-пойнт. Але програла 6:3.
Читайте також: Леся Цуренко розповіла про деталі своєї травми та коли повернеться на корт
У другому сеті Свянтек програла лише чотири очки на своїх подачах, розгромивши українку 6:0. Хоча в останньому геймі полячка лише з четвертої спроби реалізувала матч-пойнт на подачі українки.
Катаріна Завацька – Іга Свянтек 0:2 (3:6, 0:6)
Джерело: 24 Канал
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Український воротар не грав за так звану "збірну ЛНР", але виступав у чемпіонаті окупантівсьогодні , 15:00
-
Я б не сказав, що ми вийшли з переговорів, – скандальний Олександр Герега про купівлю "Карпат"сьогодні , 13:53
-
Московський клуб запропонував 2 мільйони. Думали, я розсуну ніжки і рвону, – Федецькийсьогодні , 13:09
Коментарі