Українка Завацька невдало виступила на турнірі у Швейцарії, вилетівши ще у першому колі

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Катаріна Завацька
Катаріна Завацька

Українська тенісистка Катаріна Завацька покинула турнір у швейцарському Лугано вже після першого кола. Вона поступилася представниці Польщі Ігі Свянтек.

Українка доволі невдало провела цей матч, реалізувавши лише три гейми. Ще у першому сеті полька повела у рахунку 4:0. Після цього Завацька навіть зуміла реалізувати брейк-пойнт. Але програла 6:3.

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У другому сеті Свянтек програла лише чотири очки на своїх подачах, розгромивши українку 6:0. Хоча в останньому геймі полячка лише з четвертої спроби реалізувала матч-пойнт на подачі українки.

Катаріна Завацька – Іга Свянтек 0:2 (3:6, 0:6)

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Теги: Спорт Теніс
Джерело: 24 Канал
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