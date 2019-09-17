Українка Завацька перемогла у найдовшому протистоянні сезону в WTA

82 Читать новость на русском
Катаріна Завацька
Катаріна Завацька / Фото з відкритих джерел

Українська тенісистка Катаріна Завацька успішно подолала перше коло турніру WTA в китайському місті Гуанчжоу.

19-річна українка забезпечила собі місце в другому раунді на змаганнях WTA International в Китаї, обігравши француженку Фіону Ферро – 5:7, 7:6(6), 6:4.

Читайте також: Ястремська сенсаційно програла росіянці в першому матчі на турнірі в Японії

Тяжкий матч Завацької і Ферро, який ще й переривався через дощ, очолив список найбільш затяжних поєдинків сезону в жіночому турі. Дівчата провели на корті 3 години і 28 хвилин.

Раніше найдовшим матчем в сезоні був поєдинок Юлії Путінцевої проти Анни-Лени Фрідсам в Нюрнберзі – 3 години і 22 хвилини.

У другому колі на турнірі в Гуанчжоу Катаріна Завацька зіграє з американкою Софією Кенін.

Свої матчі першого раунду в Гуанчжоу також проведуть українки Катерина Козлова і перша ракетка країни Еліна Світоліна – суперниці наших тенісисток за посиланням.

blog_ava
Підпал будинку Гонтаревої: що відомо на цей момент – фото і відео
сьогодні
11040
Теги: Спорт Теніс Новини Спорту
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Зоря" кілька місяців шукала нового тренера в мене за спиною, – Юрій Вернидуб
сьогодні 13:25 "Зоря" кілька місяців шукала нового тренера в мене за спиною, – Юрій Вернидуб
352
Ліга чемпіонів: найцікавіші протистояння першого ігрового дня
сьогодні 09:05 Ліга чемпіонів: найцікавіші протистояння першого ігрового дня
871
Міфи про схуднення, які варто знати
16 вересня 22:10 Міфи про схуднення, які варто знати
807
Історія Жана Беленюка: як дворазовий чемпіон світу з боротьби став народним депутатом
16 вересня 20:40 Історія Жана Беленюка: як дворазовий чемпіон світу з боротьби став народним депутатом
1071
"Динамо" показало найгірший старт в чемпіонаті України за часів Незалежності
16 вересня 12:41 "Динамо" показало найгірший старт в чемпіонаті України за часів Незалежності
535
Новини
Більше новин
Залиште відгук