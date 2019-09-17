Українка Завацька перемогла у найдовшому протистоянні сезону в WTA

Українська тенісистка Катаріна Завацька успішно подолала перше коло турніру WTA в китайському місті Гуанчжоу.

19-річна українка забезпечила собі місце в другому раунді на змаганнях WTA International в Китаї, обігравши француженку Фіону Ферро – 5:7, 7:6(6), 6:4.

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Тяжкий матч Завацької і Ферро, який ще й переривався через дощ, очолив список найбільш затяжних поєдинків сезону в жіночому турі. Дівчата провели на корті 3 години і 28 хвилин.

Раніше найдовшим матчем в сезоні був поєдинок Юлії Путінцевої проти Анни-Лени Фрідсам в Нюрнберзі – 3 години і 22 хвилини.

У другому колі на турнірі в Гуанчжоу Катаріна Завацька зіграє з американкою Софією Кенін.

Свої матчі першого раунду в Гуанчжоу також проведуть українки Катерина Козлова і перша ракетка країни Еліна Світоліна – суперниці наших тенісисток за посиланням.