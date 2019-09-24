Українка Завацька стала автором найкращого удару дня на турнірі WTA: відео

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Катаріна Завацька
Катаріна Завацька / Фото з відкритих джерел

Українська тенісистка Катаріна Завацька стартувала з перемоги на турнірі WTA в Ташкенті (Узбекистан).

У матчі першого кола українка обіграла Олену Остапенко з Латвії, яка знялася в кінці другого сету через болі в животі.

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Удар Катаріни в цьому матчі потрапив у рубрику "Shot of the Day".

В 1/8 фіналу суперницею Катаріни буде Тереза Мартинцова з Чехії.

Спорт 24 писав, що українська тенісистка Катерина Козлова не змогла подолати стадію 1/32 фіналу на престижному турнірі в Ухані (Китай). 25-річна українка поступилася Елісон Ріск.

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Теги: Спорт Теніс
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