Українка Завацька стала автором найкращого удару дня на турнірі WTA: відео
Українська тенісистка Катаріна Завацька стартувала з перемоги на турнірі WTA в Ташкенті (Узбекистан).
У матчі першого кола українка обіграла Олену Остапенко з Латвії, яка знялася в кінці другого сету через болі в животі.
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Удар Катаріни в цьому матчі потрапив у рубрику "Shot of the Day".
В 1/8 фіналу суперницею Катаріни буде Тереза Мартинцова з Чехії.
Спорт 24 писав, що українська тенісистка Катерина Козлова не змогла подолати стадію 1/32 фіналу на престижному турнірі в Ухані (Китай). 25-річна українка поступилася Елісон Ріск.
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