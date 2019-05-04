Українки Козлова та Костюк ефектно пробилися в основну сітку турніру в Мадриді

Українські тенісистка Катерина Козлова та Марта Костюк зіграють в основній сітці змагань на турнірі в Мадриді, Іспанія.

У фіналі кваліфікації Козлова переграла іспанку Альону Большову (WTA №140), а Костюк здолала Ірину Марію Барe з Румунії (WTA №178).

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Матч Катерини Козлової тривав 1 годину і 21 хвилину і завершився з рахунком 6:3, 6:3. За цей час українка виконала 2 подачі навиліт, не допустила жодної подвійної помилки, а також виграла 6 геймів на прийомі. Її суперниця 1 раз помилилася при введенні м'яча в гру і реалізувала 3 брейк-поінта.

У свою чергу, Марта Костюк провела на корті 1 годину і 48 хвилин (7:5, 3:6, 6:2). У першому сеті Костюк перемогла з рахунком 7:5, після чого програла – 3:6, але все ж знайшла в собі сили в вирішальному відрізку гри впоратися з румункою – 6:2.

У першому колі в основній сітці наші тенісистки можуть зіграти з ще однією тенісисткою з кваліфікації або з кимось із наступних суперниць: Еліс Мертенс, Сімоною Халеп, Даніель Коллінс, Слоан Стівенс, Барбара Стрицова або Чжан Шуай.

Також в "основі" турніру в Мадриді також зіграють Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Даяна Ястремська.

Катерина Козлова – Альона Большова 2:0 (6:3, 6:3)

Марта Костюк – Ірина Марія Бара 2:1 (7:5, 3:6, 6:2)

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