Українки Магучіх, Геращенко і Левченко зайняли всі місця на п'єдесталі турніру в Польщі
Українські легкоатлетки Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко зайняли всі три призові місця на змаганнях зі стрибків у висоту в Бельсько-Бяле (Польща).
Магучіх втретє у 2020 році стала найкращою на міжнародних змаганнях з результатом 1.96 см.
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Геращенко і Левченко показали однакову висоту 1.93 см. Ірина посіла другу сходинку завдяки меншій кількості спроб.
Таким чином, Юлія Левченко стала третьою.
- Наприкінці січня українські стрибунки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко розіграли нагороди спершу на турнірі в Котбусі (Німеччина).
- 18-річна Магучіх завоювала золото, а Левченко – срібло.
- Магучіх стрибнула на 1,98 м. Ярослава також спробувала взяти 2,02 м, проте з трьох спроб так і не змогла підкорити цю висоту.
- Згодом у німецькому Карлсруе Магучіх встановила новий світовий рекорд U-20 у приміщенні. Українка стрибнула на 2,02 м.
- Друге місце, з результатом 1,99 м., зайняла Юлія Левченко. Бронза у німкені Імке Оннен.
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