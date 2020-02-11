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Українки Магучіх, Геращенко і Левченко зайняли всі місця на п'єдесталі турніру в Польщі

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Ярослава Магучіх / НОК України

Українські легкоатлетки Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко зайняли всі три призові місця на змаганнях зі стрибків у висоту в Бельсько-Бяле (Польща).

Магучіх втретє у 2020 році стала найкращою на міжнародних змаганнях з результатом 1.96 см.

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Геращенко і Левченко показали однакову висоту 1.93 см. Ірина посіла другу сходинку завдяки меншій кількості спроб.

Таким чином, Юлія Левченко стала третьою.

  • Наприкінці січня українські стрибунки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко розіграли нагороди спершу на турнірі в Котбусі (Німеччина).
  • 18-річна Магучіх завоювала золото, а Левченко – срібло.
  • Магучіх стрибнула на 1,98 м. Ярослава також спробувала взяти 2,02 м, проте з трьох спроб так і не змогла підкорити цю висоту.
  • Згодом у німецькому Карлсруе Магучіх встановила новий світовий рекорд U-20 у приміщенні. Українка стрибнула на 2,02 м.
  • Друге місце, з результатом 1,99 м., зайняла Юлія Левченко. Бронза у німкені Імке Оннен.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Легка атлетика Ярослава Магучіх Юлія Левченко
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