Українки у напруженому матчі програли росіянкам матч за третє місце футзального Євро-2019

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Українки у напруженому матчі програли росіянкам матч за третє місце футзального Євро-2019

Жіноча збірна України з футзалу у матчі за третє місце Євро-2019 створила маленьке диво. Але для перемоги цього не виставило.

Україна – Росія 2:2 (пен. 2:3)
Голи: Воловенко, 18 (дабл-пенальті), Титова, 29 (пен) – Данілова, 9, Лебедєва, 15
Серія пенальті: Дубицька, 1:0, Воловенко, 2:1, Форсюк, 3:2 (повз ворота) – Філісова, 1:1, Чернова, 2:2, Олькова, 3:2.

Після того, як збірна України програла півфінал Фіналу чотирьох збірній Португалії, українкам випало грати матч за третє місце проти росіянок.

Початок поєдинку з Росією пройшов у боротьбі, а на 5-й хвилині перший небезпечний удар у складі нашої команди завдала Сидоренко. Проте в середині тайму синьо-жовті пропустили простріл партнерки замкнула Данілова. Пізніше Лебедєва влучила у штангу, а на 15-й хвилині вона ж після розіграшу ауту подвоїла перевагу своєї команди.

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Наприкінці першого тайму українки перехопили ініціативу. Особливо активною була Дударчук, яка, рятуючи наші ворота, заробила шостий фол для суперниць. Дабл-пенальті взялася бити Воловенко: точний удар у правий кут і гол. На перерву синьо-жовті пішли, поступаючись із рахунком 1:2.

У другому таймі підопічні Олега Шайтанова продовжували володіти ігровою перевагою, однак небезпечних моментів довелося зачекати. На 29-й хвилині після фолу голкіпера суперниць у власному штрафному арбітр призначив пенальті, який упевнено реалізувала Титова. Камбек збірної України 2:2.

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До завершення основного часу голів більше не відбулося, тому долю бронзи визначила серія пенальті. На жаль, ключовим у всьому поєдинку став промах Форсюк під час виконання останнього удару.

Фото Павла Кубанова, ФФУ

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Теги: Футбол Спорт Футзал
Джерело: 24 Канал
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