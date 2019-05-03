Українки вибороли золото та срібло на першому етапі Діамантової ліги

У Досі на першому етапі Діамантової ліги українські легкоатлетки здобули три призові медалі – золото, срібло та бронзу.

Золоту нагороду здобула чемпіонка Юнацької Олімпіади-2018 Ярослава Магучіх у стрибках у висоту з особистим рекордом 1,96. На 5 сантиметрів нижчий результат продемонстрували болгарка Деміреєва і шведка Кінсі.

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ЇЇ колега – легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала срібною призеркою у стрибках в довжину (результат — 6,74), поступившись лише колумбійці Ібаргуен (6,76).

Напередодні 24 канал повідомляв, що українська спортсменка Анна Рижикова здобула першу нагороду на першому етапі Діамантової ліги в бігу на 400 м з бар'єрами.

Що таке Діамантова ліга?Діамантова ліга – це легкоатлетичні змагання, засновані 2010 року Міжнародною асоціацією легкоатлетичних федерацій. Діамантова ліга замінила іншу серію змагань, Золоту лігу, старти в якій проводилися в період з 1998 до 2009 року. Серія стартів в рамках Діамантової ліги складається з 14 етапів, котрі відбуваються не лише на традиційних європейських аренах, але і в США, Китаї та Катарі. За головний приз змагань борються представники 9 бігових та 7 технічних легкоатлетичних дисциплін, як у чоловіків та і у жінок. Кожна з цих дисциплін представлена лише на 7 з 14 етапів.

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